Entre desorganización y confusión, comenzó la jornada de vacunación contra el covid en Tuxtepec

-Llaman a la población a respetar los días y horas que les corresponde a su colonia.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Con algunas inconformidades entre los adultos mayores por la falta de información, así como desorganización, este martes inició la vacunación contra el covid-19 a los adultos mayores de Tuxtepec.

Algunos adultos que arribaron a muy temprana hora, otros que llegaron desde la noche de este lunes a uno de los puestos de vacunación ubicado en la Secundaria José Vasconcelos, dieron a conocer la inconformidad debido a que las autoridades responsables no informaron a tiempo los horarios, lo que causo desorganización y confusión.

Pero además, la confusión fue debido a que el pasado domingo empezaron a circular unas listas de los días y horario, posteriormente la noche de este lunes se publicó otra lista, y en el puesto de vacunación en donde se van a vacunar a los adultos del primer cuadro de la ciudad, alrededor de las 11 de la noche servidores de la nación, publicaron afuera de la institución unas nuevas listas, causando más confusión.

Además la vacunación que estaba programada para las 9 de la mañana y se atrasó un poco, sin embargo hasta este momento ha transcurrido sin contratiempo, además fueron integrantes de la Brigada de Rescate, quienes en apoyo comenzaron a colocar cartulinas con los nombres de las colonias que iban a ser atendidas este martes.

El personal que está en apoyo a la vacunación, hicieron un llamado a los adultos mayores sobre todo a respetar los horarios y los días que se establecieron para cada colonia y comunidad, con la finalidad de evitar que haya aglomeración y se presente algún tipo de problema.

