Empiezan las filas en los puestos de vacunación de Tuxtepec y Loma Bonita

-La vacunación inicia a las 9 de la mañana

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que la vacunación inicia a las 9 de la mañana y dieron a conocer los horarios correspondientes para cada colonia y agencia, en algunos casos desde la noche de este lunes y este martes desde muy temprano empezaron las filas en los puntos de vacunación.

En Tuxtepec, la noche de este lunes tras darse a conocer la lista de los puestos de vacunación, algunas personas empezaron a hacer filas y tuvieron que llegar servidores de la nación para pedirles que se retiraran, pero este martes llegaron desde muy temprano.

En Tuxtepec, los puestos de vacunación estarán en la secundaria José Vasconcelos, el Tecnológico de Tuxtepec, en la cacha techada de la Nueva Era, así como en San Bartolo.

En el municipio de Loma Bonita, desde muy temprana hora los adultos mayores y familiares de éstos empezaron a concentrarse.

La publicación de las listas se dio a conocer ya por la noche de este lunes, lo que provocó incertidumbre entre los adultos mayores, ya que desconocían del lugar y la hora en la que iban a acudir a vacunarse.

