Eleazar Gómez ofrece disculpas a Tefi Valenzuela y a todas las mujeres

-Aseguró que tras cinco meses en la cárcel, esta arrepentido.

Eleazar Gómez reapareció después de obtener su libertad condicional el pasado 25 de marzo y ofreció un mensaje en el que se disculpó con Tefi Valenzuela, a quien agredió físicamente en noviembre pasado, motivo por el cual estuvo en el reclusorio.

A través de un video el actor se dijo tranquilo y ofreció una disculpa pública a todas las mujeres que en algún momento se sintieron ofendidas por sus actos.

“Soy Eleazar Gómez. Envío este comunicado ya que como varios de ustedes saben, el pasado 25 de marzo, después de cinco meses de estar detenido, obtuve mi libertad derivado de una suspensión condicional del proceso. Ahora que me encuentro en libertad y con más tranquilidad en mi vida, quiero comenzar por ofrecer una disculpa pública a las mujeres que se hayan sentido ofendidas o agredidas de alguna manera por mi comportamiento, quiero dejar muy claro que nunca ha sido mi intención lastimar a nadie”.

Y agregó, “especialmente a Stephanie Valenzuela le ofrezco una sincera disculpa desde el fondo de mi corazón, por el mal momento que le hice pasar. Hoy después de haber pasado 5 meses muy difíciles en mi vida, les puedo asegurar que además del arrepentimiento y el dolor; crecí, aprendí y recapacité. Ahora estoy en proceso de comenzar a tomar mis terapias y llegar a ser una mejor persona.”

Finalmente, Eleazar de 34 años señaló:

“Quiero aprovechar también para agradecer a toda mi familia y a mis fans por todo el apoyo durante el proceso. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención”.

Con información de Publimetro México

