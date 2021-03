Después de los adultos mayores, vacunarán contra el covid-19 a maestros de Oaxaca

-Delegada de Bienestar no especificó cuándo iniciaría esta vacunación a los maestros, ya que dijo que depende de la secretaría de salud.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La vacunación contra el cvoid-19 en el estado se pretende concluir en este mes de abril, posteriormente seguirán los maestros, para garantizar el regreso a clases en el estado así lo dio a conocer la Delegada de Bienestar en el estado Nancy Ortiz Cabrera.

“la información que nosotros tenemos es que se van a atender a los adultos mayores que va a concluir en abril y después estaríamos atendiendo a el tema de los maestros, para que os niños y jóvenes regresen a clases”, dijo.

Señaló que así como está pasando en los otros estados ya están vacunando a los maestros, ocurrirá lo mismo en Oaxaca, “todo va a depender de la secretaria de salud, acordar con los maestros, pero lo que si es que nosotros terminamos en abril a los adultos mayores y de ahí estaríamos haciendo como otros estados, a los maestros”.

Mencionó que en su momento se va a ir priorizando e informando si solo se vacunarán a los maestros del sector público o también del privado, ya que depende de las vacunas que lleguen en el estado.

Así mismo, no quiso proporcionar datos de cuando iniciaría la vacunación al resto de la población, ya que reiteró que el siguiente grupo que será vacunado es el de los maestros.

