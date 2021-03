Contabiliza SSO 73 casos nuevos de COVID-19

-Suman 43 mil 448 acumulados en Oaxaca

-La red médica reporta seis hospitales con el 100% de ocupación

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 29 de marzo de 2021.- La jefa de la Unidad de Epidemiología de los SSO, Yuko Nakamura López, informó que para este 29 de marzo, se registraron 73 casos nuevos de COVID-19, cifra que suma 43 mil 448 acumulados en la entidad.

Añadió que a la fecha hay 68 mil 753 notificaciones, cuatro mil 577 sospechosos, 39 mil 921 personas se han recuperado y lamentablemente hay un total de tres mil 221 fallecimientos.

Informó que la Jurisdicción Sanitaria Valles Centrales contabiliza 29 mil 764 confirmados y mil 704 defunciones; Istmo tres mil 590 y 521 fallecimientos; Tuxtepec dos mil 769 y 333 muertes; Costa dos mil 136 y 218 víctimas; Mixteca tres mil 670 y 306 decesos; Sierra mil 519 y 139 defunciones.

Indicó que en este mismo periodo se identificaron 29 municipios con presencia de contagios nuevos, siendo Oaxaca de Juárez el que mayor número de contagios presenta con 16, San Juan Bautista Tuxtepec con nueve, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con ocho, Salina Cruz con cinco, así como Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino con cuatro, respectivamente; el resto tres, dos y uno. La localidad de Santa Catarina Tayata notifica por primera vez un caso.

La funcionaria agregó que hay 306 casos activos, 202 pertenecen a Valles Centrales, 29 a la Mixteca, 28 al Istmo, 20 a la Costa, 19 a Tuxtepec y ocho a la Sierra.

En relación a la ocupación hospitalaria, dijo que, de las 602 camas para la atención de la pandemia, 175 están ocupadas, lo que representa el 29.1% de saturación médica. A la fecha hay seis hospitales con el 100% de ocupación y se ingresaron a 29 nuevos pacientes a la red médica, durante el fin de semana.

Señaló que de los Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) contra el COVID-19, al corte del 27 de marzo, se notificaron 551 casos acumulados de la vacuna Pfizer-BioNTech, de los cuales cinco fueron graves, cuatro mujeres de 26, 35, 38 y 56 años de edad y un hombre de 26 años, quienes ya se encuentran fuera de peligro.

Respecto al inmunológico de la farmacéutica AztraZeneca, se tiene la cifra de nueve casos acumulados de ESAVI, los cuales presentaron síntomas en etapa no grave, cinco mujeres y cuatro hombres, y de la vacuna SINOVAC se reportaron cinco notificaciones, de esta cifra cuatro fueron no graves, y una mujer de 65 años con síndrome doloroso abdominal y dificultad respiratoria, quien se encuentra recibiendo atención hospitalaria.

Finalmente, Nakamura López invitó a la población a continuar con las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas de manera correcta, sana distancia, evitar lugares concurridos, lavado de manos, y en la medida de lo posible quedarse en casa.

