Adultos de 3 comunidades oaxaqueñas, decidieron no vacunarse contra el covid-19

-En zonas rurales solo se vacuna de un 60 y 70%, los demás deciden no vacunarse.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Delegada Estatal de Bienestar en Oaxaca Nancy Ortiz Cabrera, informó que en asambleas informativas los adultos mayores de 3 comunidades del estado decidieron no vacunarse, esto debido a al desinformación que se ha generado en torno a la vacuna.

Explicó que en las comunidades rurales es en donde ven más este problema por la desinformación ya que solo se vacuna del 60 al 70% de los adultos del padrón que se tiene en las comunidades, “porque la gente no sale a vacunarse, hay gente, hay pueblos completos que decidieron no vacunarse, es otra situación la zona rural y la zona urbana”, agregó.

Agregó que estas comunidades son de la zona mixe, otro más de la sierra mazateca y la tercera comunidad que decidió no vacunarse es de la sierra norte, pero además la sierra sur estuvo 3 días las vacunas y solo se aplicaron de 50 a 100 dosis de las 250 que llegaron.

En lo que respecta a los municipios de la zona urbana, se vacuna un 80% de la población, por lo que llamó a los adultos mayores a vacunarse ya que todo es para salvaguardar la salud de este sector.

