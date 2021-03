Víctor Raúl buscará Diputación por el PRD, luego de que MORENA se la diera a Paco Niño

-Ahora el presidente de Jacatepec, será respaldado por el PRI, PAN y PRD.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Santa María Jacatepec Víctor Raúl Hernández López, dio a conocer su registro la noche de este domingo, a la diputación local por el distrito 03 por la Coalición “Va por Oaxaca”, luego de que MORENA le diera el registro a Paco Niño.

El candidato ya había ganado en otras la presidencia municipal por el PRD, sin embargo últimamente se le vio en MORENA tanto que acudió a unas asambleas que se realizaron en Tuxtepec, y en su momento dio a conocer las aspiraciones que tenía en busca de la diputación local cobijado por este instituto político.

Sin embargo tras darle la candidatura a Paco Niño, quien no salió beneficiado con la candidatura de la presidencia municipal de Tuxtepec, Hernández López buscó una vez más al PRD para poder competir.

Ahora el presidente de Jacatepec competirá con Paco Niño, pero en esta ocasión será respaldado por el PRI, PAN y PRD, partidos que conforman esta coalición.

