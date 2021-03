Protestan organizaciones contra designación de Arturo Peimbert como Fiscal de Oaxaca

-Señalaron que nunca dio seguimiento e hizo caso omiso a las injusticias que se cometían en contra del pueblo oaxaqueño cuando estuvo al frente de la DDHPO.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Frente Democrático Popular (FDP), Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños (RIIO) y de la corriente del pueblo Sol Rojo, se manifestaron este lunes en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para dar a conocer su rechazo a la designación de Arturo Peimbert Calvo como titular de la institución.

Denunciaron que cuando estuvo al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) nunca dio seguimiento a los temas que se le presentaban y hacía caso omiso a las injusticias que se cometían en contra de la población oaxaqueña, asimismo indicaron que esta situación se presentará en la Fiscalía.

Agregaron que cuando Peimbert Calvo fue titular de la DDHPO, cinco mujeres integrantes de la organización RIIO fueron incineradas y nunca hubo un pronunciamiento sobre estos hechos, incluso dijeron que para él las mujeres valen poco, además de que ni siquiera muestra interés a los asuntos oficiales.

Otra de sus preocupaciones es que desde la Fiscalía abuse del poder violentando a distintos actores y luchadores sociales de la entidad, por todo esto es que rechazan el nombramiento de Arturo Peimbert Calvo como nuevo Fiscal General de Oaxaca, cabe mencionar que esta es la segunda manifestación que hacen organizaciones, a menos de dos semanas de que tomó posesión del cargo.

Finalmente calificaron como una aberración la forma en que los diputados y diputadas llevaron el proceso de selección del nuevo fiscal, además dijeron que con este nombramiento Peimbert Calvo pasa a ser el verdugo de Oaxaca.

