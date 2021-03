Pide presidente de Loma Bonita, no salir en esta Semana Santa

-Dijo que si se siguen las medidas podríamos avanzar a este semáforo verde.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente de Loma Bonita, Raymundo Rivera llamó a los habitantes de su municipio a seguir con las medidas contra el covid-19, pero sobre todo a no salir durante esta semana santa que inició este lunes.

A través de un video, pidió seguir con las medidas y más en estos días que el color de semáforo cambio en el estado y de estar en color naranja pasó a amarillo, por lo que dijo que de no cuidarse podríamos regresar al color que estábamos.

Entre las recomendaciones que pidió fueron la de seguir con el uso obligatorio del cubrebocas, la sana distancia, la aplicación del gel anti-bacterial, pero lo mejor, dijo que sería evitar salir y así poder avanzar al semáforo verde, “por eso los invitó a que sigamos todas las recomendaciones del sector salud”, reiteró.

Este municipio de la Cuenca del Papaloapan reporta 139 casos confirmados de covid-19, hasta el corte del pasado 26 de marzo, día en el que se sumaron 3 casos nuevos.

