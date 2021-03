Pati Chapoy aclara rumores sobre su estado de salud

A través de redes sociales se dio a conocer que la periodista de espectáculos Pati Chapoy, tenía COVID-19, lo que fue aclarado por la propia conductora de Ventaneando.



“Mienten con todos los dientes”, comentó a una nota periodística, Además de compartir en redes sociales imágenes de sus vacaciones.

Mienten con todos sus dientes!!! pic.twitter.com/vUo2zxX1tV — Pati Chapoy (@ChapoyPati) March 27, 2021

Algunos medios incluso referían que la Pati Chapoy, de 71 años, tuvo que ser trasladada en una ambulancia.



Con información de XEU Noticias

