Mujeres de distintos partidos en Oaxaca, firman manifiesto contra violencia política en razón de género

-Entre quienes firmaron se encuentran Maribel Martínez Ruiz del PT, Alejandra Morlán del PAN, Susana Harp de Morena, Salomé Martínez de Fuerza por México.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Mujeres afilidas a distintos partidos políticos presentaron y firmaron un manifiesto en contra de la violencia política en razón de género, además exigen que se garanticen sus derechos político electorales y sus garantías individuales, la firma se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca.

El documento va dirigido al INE, al IEEPCO, a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a la FEPADE, a los partidos políticos, a los candidatos y candidatas y a la población en general, a efecto de que se garantice el derecho de las mujeres a participar en la política y evitar que se registren hechos violentos como el del asesinato de Ivonne Gallegos.

En su participación la Dirigente de las Mujeres del PT en el estado de Oaxaca Maribel Martínez Ruiz, comentó que a pesar de que se legisló en favor de la paridad de género, lamentablemente se ha incrementado el delito de violencia política en razón de género, la cual inhibe y desincentiva la participación de las mujeres en los espacios públicos.

Por su parte la militante del PRI Carmelita Ricardez Vela, exige que se aplique la ley a toda persona que ejerza violencia política contra las mujeres, ya sean candidatas o que estén en el ejercicio del servicio o cargo público, mencionó que esta tipo de violencia no es solo un asunto de partidos políticos, sino que debe combatirse desde el estado y con la participación de la sociedad en general.

Uno de los objetivos de este documento, es generar una base de datos de cada uno de los distritos electorales y ayuntamientos sobre la situación que se vive en cada demarcación, para que las autoridades de los tres niveles de gobierno tengan conocimiento y se tomen acciones en materia de seguridad.

En la firma del manifiesto estuvieron presentes Alejandra García Morlán del PAN, Susana Harp de Morena, Maribel Martínez Ruiz del PT, Carmelita Ricardez del PRI, Salomé Martínez de Fuerza por México, Rogelia González Luis del PRD y María de Fátima Garcia León de Movimiento Ciudadano.

