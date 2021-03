MORENA da a conocer candidatos a las presidencias y diputaciones de la Cuenca

-Ellos son los que participarán en el siguiente proceso electoral.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A través de un comunicado el Comité Nacional de Elecciones y el Comité Nacional de Encuestas dio a conocer los candidatos que buscarán las presidencias municipales y diputaciones locales.

En la región de la Cuenca del Papaloapan, será Irineo Molina Espinoza el abanderado de Tuxtepec, en 𝗝𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮 𝗱𝗲 𝗗í𝗮𝘇 es Fernanda Barbosa Sosa, ex presidenta DIF y ex esposa de Arturo García, quien competirá por este partido.

En 𝗖𝗵𝗶𝗹𝘁𝗲𝗽𝗲𝗰, va Efraín Castellanos; en 𝗝𝗮𝗰𝗮𝘁𝗲𝗽𝗲𝗰 es Abel Bautista Tomás el Candidato y quien fuera secretario municipal en actual administración de Víctor Raúl Hernández López; en 𝗜𝘅𝗰𝗮𝘁𝗹á𝗻 resultó ganador Gildardo Felipe Matías; en 𝗧𝗲𝗺𝗮𝘀𝗰𝗮𝗹 es Juan Solís Hernández.

En el municipio de 𝗢𝗷𝗶𝘁𝗹á𝗻 encabezó la encuesta Isidoro Ortega Silva, 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 es Romero Montenegro Pérez, luego de que Rey Magaña decidiera no reelegirse; en 𝗔𝗰𝗮𝘁𝗹á𝗻 el candidato es Jesús Ortega Marín, y en L𝗼𝗺𝗮 𝗕𝗼𝗻𝗶𝘁𝗮 es Héctor Pérez Peña.

En lo que respecta a las Diputaciones locales, por el distrito 01 va Bartolo Carrera Palacios, quien es presidente de San Pedro Ixcatlán, por el distrito 02 𝗧𝘂𝘅𝘁𝗲𝗽𝗲𝗰 es Laura Estrada Mauro, la candidata y ex aspirante a la presidencia municipal de Tuxtepec.

En el distrito 03 de 𝗟𝗼𝗺𝗮 𝗕𝗼𝗻𝗶𝘁𝗮 Francisco Niño es el candidato, diputación que le dieron al no ser el candidato a la presidencia municipal de Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario