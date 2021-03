José Antonio Estefan Gillessen traicionó a militancia del PVEM: Eduardo Reyes

-Señaló que la elección de la candidatura común en la capital oaxaqueña estuvo condicionada por una buena cantidad de recursos económicos sentenció

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) José Antonio Estefan Gillessen traicionó a la militancia del partido al aceptar la candidatura común con el Partido del Trabajo y postular a Hilda Pérez Luis como candidata a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez.



Agregó que esta desafortunada decisión se tomó de prisa y que probablemente estuvo condicionada por una buena cantidad de recursos económicos afirmó en conferencia de prensa el aspirante a candidato y Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Verde Eduardo Reyes.



Señaló que con esto quedó evidenciado que pudo más su ambición personal, los acuerdos en “lo oscurito”, que respetar el trabajo de mujeres, hombres y jóvenes en el comité municipal en la capital oaxaqueña, refirió que a Estefan Gillessen que el Partido Verde está en una coalición en el gobierno de Oaxaca que encabeza Alejandro Murat, a quien dijo, también traicionó.



Eduardo Reyes dijo que en lugar de buscar el beneficio del partido, se inclinó por impulsar a una candidata que es emanada de Morena, para hacerle contrapeso al candidato de ese instituto político.

