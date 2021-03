Hace un llamado AMH a disfrutar de la Semana Santa con prevención y respetando los protocolos sanitarios

-En las próximas semanas la vacunación se estará realizando en las regiones de la Cuenca, la Costa y la Mixteca

-El Secretario de Salud hizo un llamado a los tres niveles de gobierno, para mantenerse vigilantes del cumplimiento estricto de las medidas sanitarias durante Semana Santa.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 28 de marzo de 2021.- Ante la llegada de la temporada vacacional de Semana Santa, el gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, pidió a las y los oaxaqueños disfrutar de esta temporada respetando los protocolos sanitarios, usar el cubrebocas desde la barbilla hasta la nariz de manera permanente, el distanciamiento social y lavado de manos frecuente; y si es posible quedarse en casa o en espacios en donde solo se interactúa con las personas cercanas a la familia.

Asimismo, el Mandatario Estatal dio a conocer desde la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, y en compañía del presidente municipal, Gaudencio Ortiz Cruz, que Oaxaca se encuentra en el Semáforo Epidemiológico Nacional color amarillo. Señaló que se ha podido disminuir el número de contagios y de camas de hospitalización a la etapa prenavideña, lo cual es positivo; “si seguimos trabajando con las medidas de mitigación, seguramente pronto estaremos en semáforo verde”.

Además, el Gobernador mencionó que la vacunación se ha realizado sin contratiempos en la entidad, esta semana se concluyó con los Valles Centrales, y próximamente se estará ampliando a las regiones de la Cuenca, la Costa y la Mixteca.

En su intervención, el presidente municipal, Gaudencio Ortiz Cruz, invitó a todas y todos los oaxaqueños a mantenerse unidos, “todos, cuidándonos ante esta pandemia del COVID-19, estamos seguros que saldremos adelante”.

Oaxaca, pasa a semáforo de riesgo de color amarillo, no es momento de bajar la guardia: JCMH

El secretario de Salud, Juan Carlos Márquez Heine, informó que de acuerdo a diversos indicadores establecidos por el Gobierno Federal, del 29 de marzo al 12 de abril Oaxaca pasará a semáforo de riesgo color amarillo. Detalló que esto significa que el riesgo de contagio por COVID-19 es moderado, por lo que se deben seguir fortaleciendo las medidas preventivas para evitar contagios.

En este sentido, dijo que ante la llegada de las vacaciones con motivo de la Semana Santa, los Servicios de Salud de Oaxaca hacen las siguientes recomendaciones: evitar acudir a lugares concurridos, no realizar reuniones o fiestas en casa, procurar no salir de paseo o de viaje, utilizar correctamente el cubrebocas, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utiliza alcohol en gel al 70% y respetar la sana distancia. “Recuerda que la mejor prevención para ti y tu familia es quedarse en casa”.

Así mismo, Márquez Heine dio a conocer que el pasado 24 de marzo arribó a la entidad un lote de 28 mil 320 vacunas de la farmacéutica Sinovac y 30 mil 420 de Pfizer BioNTech.

Detalló que hay un avance de más del 70% respecto a la aplicación de la vacuna Sinovac para adultos mayores contra el COVID-19 de localidades del Distrito de Sola de Vega, Ejutla, Miahuatlán y Juquila, así como en localidades de la Jurisdicción Sanitaria de la Costa.

De igual manera, se presenta un avance del 35% en la aplicación de las 28 mil 320 dosis de vacunas de farmacéutica Sinovac que están siendo aplicadas en municipios de la Sierra Norte y zona Mixe de la entidad.

Además, se concluyó con la aplicación de las 24 mil 375 dosis de vacunas Pfizer BioNTech, que arribaron a nuestra entidad el pasado 17 de marzo y que fueron destinadas para Oaxaca de Juárez y 21 municipios conurbados a la ciudad capital.

Sostuvo que de la semana del 21 al 28 de marzo se registró una disminución de 109 casos confirmados de COVID-19, en comparación con la semana anterior, pasando de 490 a 381 casos reportados en la semana.

En cuanto a la red hospitalaria para la atención de pacientes con COVID-19 registró una disminución de 11.37% en el número de hospitalizados en comparación con la semana anterior, por lo que la ocupación promedio es del 30.4%.

“Si bien estas cifras son alentadoras, no es momento de bajar la guardia”, dijo, ya que la pandemia por COVID-19 continúa activa y ante la llegada de la temporada vacacional de semana santa y el relajamiento de las medidas preventivas, los casos y hospitalizaciones por COVID-19, podrían incrementarse.

Finalmente, hizo un llamado a los diferentes niveles de gobierno para mantenerse vigilantes del cumplimiento estricto de las medidas sanitarias, así como a la responsabilidad ciudadana para evitar ponerse en riesgo. “Recuerda que, si te cuidas tú, no cuidamos todos”.

