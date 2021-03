Defensoría de Oaxaca emite recomendación por asesinato de “Chander”, por uso de la fuerza por Policías de Acatlán

-La recomendación indicó la violencia policial que acabó en ejecución arbitraria de la vida, uso ilegal de la fuerza y falta de acceso a la verdad y justicia

Yuri Sosa

Tuxtepec, Oaxaca a 29 de marzo de 2021.- Luego de un proceso de indagatorias, a más de nueve meses de los hechos, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió una recomendación a la autoridad municipal de Acatlán dePérez Figueroa y a la Fiscalía General de Oaxaca, por el asesinato de Alexander Martínez Gómez, a manos de un policía municipal.

La recomendación 1/2021 señala diversas disposiciones que la autoridad de dicho municipio de la región de la Cuenca, deberá acatar para la reparación del daño a la familia del joven, entre esas, la de ofrecer una disculpa pública.

En la recomendación, la Defensoría de Oaxaca respaldó –con pruebas y sustentos legales- los agravios cometidos por la Policía Municipal de Acatlán la noche del 9 de junio cuando se cometido el ataque injustificado con armas sin permiso correspondientes y de la Fiscalía de Oaxaca, al realizar las investigaciones que solo entorpecieron un proceso de justicia.

Virginia Gómez, madre de Alexander expresó la satisfacción por la atención de la DDHPO para dar seguimiento al caso y emitir la recomendación. “Se demostró que mi hijo no murió por un accidente como lo decía la policía de Acatlán, mi hijo fue víctima de la violencia policial”, destacó.

En conferencia de prensa, la mujer y el padre de Alexander y su hermano, Teodoro Martínez y Alexis Martínez, respectivamente, hicieron hincapié en el torpe proceso que la Fiscalía General de Oaxaca llevó a cabo al frente de Rubén Vasconcelos Méndez, por lo que demandaron al nuevo fiscal, Arturo Peimbert, conducirse con mayor ética para aplicar justicia.

