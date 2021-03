Conagua realizó diagnóstico del rio Santo Domingo por gestión de Laura Estrada

-Para evitar la proliferación de maleza acuática.

-Tomará muestras el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua.

Tuxtepec, Oaxaca.-Gracias a la gestión de la Diputada Local oaxaqueña, Laura Estrada Mauro, personal especializado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), acudió a realizar un diagnóstico previo del rio Santo Domingo, en el cual se ha presentado la proliferación de maleza acuática y subacuática, que ha afectado a pescadores de nueve comunidades de San Juan Bautista Tuxtepec, en la Cuenca del Papaloapan.

En un recorrido rio abajo, participaron las autoridades auxiliares y órganos de representación y vigilancia de los ejidos ribereños al rio Santo Domingo, como son: Paso Canoa, Los Reyes, Camelia Roja, San Rafael, Piedra Quemada, Sebastopol, Cerro de Oro, La Esmalta y Santa Úrsula.

Los acompañaron el jefe de Proyectos de Aguas Superficiales, Carlos Baizabal López; el enlace de la dirección técnica de la Conagua, Oswaldo Sadot López; la Doctora, Mari Carmen Espinoza Baudot y la Bióloga, Lissette Olivas López.

La presencia de los especialistas fue para obtener información científica y técnica que permita erradicar la maleza, la cual localmente denominamos limo o alga marina.

Con los especialistas del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, se obtendrán las primeras muestras para promover ante la Comisión Nacional de Grandes Presas, la autorización para obtener un mayor desfogue de las compuertas de la cortina de la presa Cerro de Oro.

