Capacitan a rescatistas de la Costa oaxaqueña ante eventuales interacciones hombre-cocodrilo

-La actividad coordinada por el CEHCO, brindó conocimientos en primeros auxilios y contención de heridas a los equipos de SOS Cocodrilos en atención a personas que pudieran resultar lesionadas.

Ventanillla, Santa María Tonameca, Oax. 29 de marzo de 2021.- Como parte de las labores realizadas por el Consejo Estatal de Humedales Costeros de Oaxaca (CEHCO), que coordina la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), se impartió el “Taller de atención inicial de herida en la interacción hombre-cocodrilo Fase 1”, en la comunidad de Ventanillla, Santa María Tonameca de la Costa oaxaqueña.

La actividad propuesta al interior del Grupo de Trabajo de Cocodrilos del CEHCO, consistió en brindar conocimientos de primeros auxilios y contención de heridas a los equipos de SOS Cocodrilos que puedan atender a personas que resultaran afectadas, ante alguna eventualidad de interacción con estos reptiles.

Cabe resaltar que en febrero del año pasado en la comunidad de Zapotengo, Pochutla, el Gobierno del Estado, que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, entregó cinco módulos de equipos para el manejo y contención de cocodrilos de río, así como cinco kits de atención a heridos “Stop the bleed” a grupos organizados que pertenecen a la Red de Humedales de la Costa de Oaxaca, organización social que cuenta con personal capacitado en el manejo y traslado de este tipo de ejemplares.

Además, en esa misma fecha, se realizó la donación de 17 tableros con información para prevenir alguna interacción con los cocodrilos que habitan los humedales costeros.

El taller de fase 1 se realizó como parte del compromiso del Gobernador de generar las condiciones de atención a los temas prioritarios en materia de protección, conservación y restauración de la biodiversidad del estado.

“Estamos construyendo alianzas estratégicas con diferentes actores, a través del Consejo Estatal de Humedales Costeros, para ofrecer alternativas y fortalecer las capacidades locales en las comunidades costeras que representan una gran interacción con estos ecosistemas, teniendo como base una visión integral”, explicó el subsecretario de Normatividad Ecológica de la Semaedeso, José Ernesto Ruiz López.

La Semaedeso ha dado seguimiento puntual a los temas de los ecosistemas costeros a través del Consejo Estatal de Humedales Costeros, principalmente a los temas de conservación y restauración de especies prioritarias como es el caso de los cocodrilos de río.

