Con la fe de los católicos y medidas sanitarias, así fue el Domingo de Ramos en Tuxtepec

-El Obispo informó que algunas actividades serán virtuales como es el caso del Viacrucis.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.-Un domingo de Ramos diferente en Tuxtepec, con medidas sanitarias obligadas como el uso del cubrebocas, con sana distancia, el gel y sanitización así, en medio de la pandemia por el covid-19, pero con la fe de los católicos, cientos de personas acudieron con sus palmitas para que fueran bendecidas.

Hace un año, que inició la pandemia la iglesia católica optó por realizar a puerta cerrada todas las actividades y en el caso del Domingo de Ramos no se realizó, pero este año decidieron hacerlo aunque muy diferente a como se realiza esta celebración católica.

Este 2021, la Catedral no lució llena en un Domingo de Ramos, fueron alrededor de 200 personas las que entraban por misa, y así con cupo limitado serán todas las actividades de la semana Santa, algunas de manera virtual como lo es el viacrucis.

El Obispo de Tuxtepec, José Alberto González Juárez dio a conocer que las actividades se realizarán con todas las medidas, y el viacrucis será de manera virtual, con la finalidad de evitar la aglomeración y así no poner en riesgo a los católicos.

Aprovechó para pedirle a las familias seguir con las medidas y sobre todo cuidarse durante estos días y evitar salirse y así proteger a la familia, ya que es lo más importante “si le pido a toda la gente especialmente la que a veces se moviliza, a que se arriesgan piensen mucho en su vida, piensan mucho en la integridad de los miembros de su familia, no cometamos imprudencias”, declaró.

Sin duda un Domingo de Ramos diferente pero a decir de los católicos la fe es la misma.

