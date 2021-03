Cierran accesos a la población de San Mateo de las Piñas por muerte de Sacerdote

-Luego de darse la confirmación de muerte por covid, optaron por implementar las medidas necesarias para salvaguardar la salud de los habitantes del pueblo.

De la redacción

La Autoridad Municipal informa a todos los paisanos que derivado del recién caso positivo del virus SARS-CoV-2 COVID-19 y que trajo cómo consecuencia la muerte del sacerdote encargado de la Parroquia de nuestro Municipio se han tomado las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de los habitantes del pueblo, por lo cual se tomarán las siguientes medidas:

Se restringen los accesos a las personas al centro de la población y a las demás rancherías que conforman el Municipio de San Mateo Piñas, Pochutla, Oaxaca salvo compras de la canasta básica y atención médica.

Los representantes Municipales ya realizaron la visita casa por casa informando sobre el riesgo de asistir a lugares donde exista mucha afluencia.

*Las personas que tuvieron contacto directo con la persona infectada fueron aisladas y se mantiene un seguimiento constante con apoyo de la unidad médica, por tanto la tienda DICONSA , se mantendrá cerrada hasta realizar un ajuste para dar atención, debido a que la persona encargada de atender, apoyó en la atención de la persona contagiada.

En atención a su arduo trabajo y su valentía por estar apoyando se le mantiene aislada y con el apoyo necesario.

*Las tiendas de abarrotes dan servicio guardando las medidas de seguridad.

Se realiza un constante perifoneo en el centro de la población y en las rancherías informando la situación que prevalece en el Municipio.

*En el centro de la población donde se presentó el caso positivo de Covid-19 se realizo una fumigación y una sanitización en las áreas públicas.

Se han cerrado los accesos a las canchas de baloncesto así también del área de juego de niños hasta nuevo aviso.

*El uso correcto del cubrebocas es obligatorio, la Policía Municipal vigila que se cumplan las indicaciones, proporcionándolo a quienes no lo porten.

