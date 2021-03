Busca reelección Dante Montaño a pesar de sentencia en Tribunal Electoral

-Aseguró que en ningún momento le prohibieron participar y una vez más va por la Presidencia de Santa Lucia.

De la Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Este domingo Dante Montaño, presidente municipal de Santa Lucia del Camino, dio a conocer que se reelegirá por el Partido del Trabajo (PT), a pesar de que existe una sentencia por parte del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO)

En el marco de este registro, el presidente dijo que han puesto todo el esfuerzo en su municipios y que esto se verá reflejado en el voto, además de que aseguró que en ningún momento el TEEO le prohibió participar en este proceso electoral “nosotros estamos sabedores de la sentencia, en ningún momento dice la sentencia que no puedo participar, ahora ha llegado el momento”.

Pidió a los habitantes de su municipio analizar el gobierno que se tuvo anteriormente y el que él encabezo, y que esto le dará el triunfo.

El edil, fu acusado de violencia política de género, por parte de concejales, tras lo cual el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dio la razón a los agraviados, y aunque promovió un recurso de impugnación del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano con número JDC/07/2021, los Magistrados determinaron desecharla y no poder reelegirse, sin embargo este domingo se registró.

