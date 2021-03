En jornada de tres días equipa IEEPO a 66 planteles de educación básica en la Mixteca y Costa

-El director general, Francisco Ángel Villarreal, afirmó que en Oaxaca el área educativa está presente, activa y trabajando.

Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oax. 28 de marzo de 2021.- En una jornada de tres días consecutivos, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), entregó mobiliario y equipo a 66 instituciones educativas de nivel básico de 28 municipios de la Mixteca y la Costa, en beneficio de un total de ocho mil 822 estudiantes y 441 maestras y maestros, con una inversión global de 4.2 millones de pesos.

El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, indicó que estas acciones contribuyen en la formación de las y los estudiantes, así como al proceso de enseñanza-aprendizaje, además de responder a las solicitudes que en esta materia realizan directivos, docentes y padres de familia de las diferentes regiones, para lo cual ya han sido autorizados 40 millones de pesos más de recursos estatales.

“El mobiliario y equipo es fundamental para el trabajo de las maestras y maestros así como para la niñez; por ello, en lo que va de la administración del gobernador Alejandro Murat se han beneficiado a 370 mil estudiantes con estos apoyos que había pasado más de una década que no se entregaban. El área educativa está presente, activa y trabajando”, enfatizó.

Ángel Villarreal resaltó que la nueva relación de diálogo y respeto entre los gobiernos federal, estatal y el magisterio, ha permitido concretar importantes logros, acciones y solicitudes pendientes desde 2014; de esta manera, dijo, se continuarán atendiendo objetivos nuevos.

En la Heroica Ciudad de Tlaxiaco y en Huajuapan de León, en eventos encabezados por el Mandatario Estatal, fueron entregados lotes de mobiliario y equipo a 48 escuelas de la Mixteca, en beneficio de seis mil 213 alumnas y alumnos y 167 maestras y maestros, con una inversión de 3.2 millones de pesos.

Además de estos municipios, fueron atendidos Santiago Chazumba, Tezoatlán de Segura y Luna, San Jerónimo Silacayoapilla, Santa María Camotlán, Santos Reyes Yucunama, Silacayoapan, Santa María Yucuhiti, Chalcatongo de Hidalgo, Putla Villa de Guerrero, San Agustín Tlacotepec, San Juan Ñumí y San Juan Teposcolula, entre otros.

En Puerto Escondido, con la representación del Gobernador del Estado, el Director General del IEEPO realizó la entrega de mobiliario, equipo y paquetes escolares a 18 instituciones educativas, en beneficio de dos mil 609 estudiantes y 142 maestras y maestros, con una inversión de un millón de pesos.

Acompañado del encargado del Despacho Municipal de San Pedro Mixtepec, Óscar Bautista Silva, entregó también cinco claves de Centro de Trabajo a planteles escolares, dos de ellos en San Pedro Mixtepec y tres en Santo Domingo de Morelos, para su incorporación formal en el sistema educativo de Oaxaca.

En esta agencia municipal, la maestra Griselda Cruz Salinas, quien se desempeña en la comunidad de Buena Vista; la madre de familia Teresa Martínez y el maestro Marco Antonio Fuentes Reyes de la localidad Los Limones, Mixtepec expresaron su agradecimiento a la respuesta del Gobierno del Estado al IEEPO para la gestión de las claves y del mobiliario y equipo. “Para los niños es gratificante tener espacios dignos”, coincidieron.

Entre el mobiliario y equipo entregado, se encuentran equipos de cómputo, mesas, sillas, pizarrones, equipos de sonido, archiveros, pantallas, impresoras, escritorios, botes de pintura, instrumentos de banda de guerra, rollos de malla y paquetes didácticos y de material de aseo, deportivo y de oficina.

NUMERALIA Lugar de entrega Escuelas beneficiadas Alumnos beneficiados Docentesbeneficiados Municipios beneficiados Inversión Heroica Ciudad de Tlaxiaco 29 2,991 167 17 1,642,260.75 Huajuapan de León 19 3,222 132 7 1,587,871.98 Puerto Escondido 18 2,609 142 4 1,009,791.38 Total 66 8,822 441 28 4,239,924.11

