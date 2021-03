Tránsito de Tuxtepec, coloca una vez más un “monumento a la imprudencia”

-Estará durante el periodo de Semana Santa con la finalidad de concientizar a los conductores.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado, la policía vial de Tuxtepec colocó por tercera ocasión un “monumento a la imprudencia”, con la finalidad de concientizar entre los automovilistas y motociclistas y así manejen con precaución para evitar accidentes.

El comandante de Tránsito en la región Fermín San Juan Chincoya informó que este Monumento a la Imprudencia, permanecerá del día 27 de Marzo al 10 de Abril, periodo de la semana Santa, con la finalidad de concientizar a los conductores de vehículos en general, para que respeten los límites de velocidad, acaten las disposiciones oficiales sobre el uso del cinturón de seguridad, no utilicen el celular u otros dispositivos electrónicos de distracción mientras conducen y lo más importante eviten manejar en estado de ebriedad.

El monumento es un vehículo chocado en donde además colocaron una lona en donde dan unas recomendaciones para evitar accidentes.

Es la tercera ocasión que en Tuxtepec, colocan un monumento a la imprudencia y los cuales decidieron instalar debido a la gran cantidad de accidentes que se han presentado desde el año pasado, tanto entre los automovilistas como motociclistas y que ha cobrado algunas vidas.

El último accidente grave que se registró fue la tarde de este viernes frente a la cervecera, en donde dos motocicletas se impactaron, ambos conductores quedaron con lesiones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario