Sin dar a conocer acuerdos, levantan paro policías estatales de Oaxaca

-La movilización inició desde el 19 de marzo.



Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Desde el pasado 19 de marzo, los policías estatales de Oaxaca iniciaron un paro de labores para exigir mejores condiciones laborales, como equipo de protección y un aumento salarial, sin embargo a 9 días de esta movilización, levantaron el paro.

Tras una reunión que sostuvieron este sábado en el cuartel ubicado en Santa María Coyotepec, el Secretario General de Gobierno Francisco Javier García López, aseguró que este paro se terminó, aunque no especificó lo acuerdos a los que llegaron, mismos que podrían dar a conocer en las próximas horas.

Durante estos más de 8 días de movilizaciones, los policías realizaron marchas por las calles de la ciudad de Oaxaca, para presionar y sus demandas se cumplieran, y lo que orilló al Gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, a reunirse con ellos, sin que tuvieran respuestas positivas.

Ante los nulos acuerdos, el pasado miércoles los policías estatales se manifestaron en el congreso Local, desde este recinto los legisladores le hicieron un llamado al Gobernador Alejandro Murat para que solucionara inmediatamente este problema.

