Se reelegirá Diputada local María de Jesús Mendoza, ahora va por el PRI

Tuxtepec, Oaxaca.- La Diputada María de Jesús Mendoza Sánchez, se va a reelegirá al cargo, pero ahora es la candidata que postuló el PRI, esto como parte de los acuerdos de la Coalición PAN-PRI-PRD “Va por México”.

El PAN definió en 7 distritos locales, sin embargo a pesar de que la actual Diputada Local es panista ocupó el curul debido a que fue la primera en la lista de candidatos plurinominales, esta vez fue postulada por el PRI, pero ahora si tendrá que buscar el voto en el distrito local.

En los otros distritos en donde el PAN pondrá candidatos son en el 06 con cabecera en Huajuapan de León se postuló a Alejandra Legaria Osorio, en el 07 de Santa Lucia del Camino está Verónica Pérez Peralta, en el 08 de Oaxaca de Juárez Norte está Verónica López Rivera.

En el distrito 09 de Zimatlán de Álvarez va Javier Barroso Sánchez, en el 09 de Salina Cruz Gerardo García Henestroza, en el Distrito de Ejutla Leonardo Díaz.

Además se dio a conocer que entre la lista de los candidatos plurinominales están en la posición 2 el usileño Joel Isidro Inocente, así como la ex contralora Perla Woolrich en la posición 3.

