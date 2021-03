Presenta el Candidato a la presidencia de Tuxtepec Irineo Molina su planilla

-Dijo que van a presentar el mejor plan para sacar a Tuxtepec adelante

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – El candidato de MORENA a la Presidencia Municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza presentó a los integrantes de su planilla, y aseguró que esta planilla representa a muchas personas que ven un cambio en Oaxaca.

El suplente de Irineo será Felipe de Jesús Niño de la Cruz, así mismo están María Eugenia Rodríguez Naranjo, y su suplente es Natalia del Carmen Montero, en la tercera posición esta Rogelio Gómez Castillo y es acompañado por José Manuel Castillo González.

En la siguiente posición esta Guadalupe Cárdenas Ramírez y su suplente es Gladis De Jesús Rodríguez Carrera, así mismo están acompañando al candidato Inocencio Medina Guzmán y su suplente es Luis Alfonso Reyes Sánchez. También está la diputada federal Graciela Zavaleta Sánchez y su suplente es Nelly Santiago Parada, hermana del regidor de seguridad.

Gabino Vicente Francisco es otro más en la planilla de Molina Espinoza, y su suplente es Neftali Isidro Toribio, además de Rubicela Cano Pérez acompañada de Cristian López Juan. Elías Olivera González también está en este proyecto y es acompañado por Erick Moguel Mejía.

También está Erika Estrada, y su suplente es Regina Méndez Martínez, así como Paola Barrera Beltrán y María Eugenia Ximénez de Sandoval, esposa y hermana del ex aspirante Eduardo Ximénez de Sandoval.

El candidato aseguró que van a presentar el mejor plan para sacar a Tuxtepec adelante, además aprovechó para llamar a los militantes y participantes a la unidad para que Tuxtepec sea parte de la cuarta transformación.

