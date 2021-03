Oaxaca regresará a Semáforo amarillo, en plena Semana Santa

-El Gobernador pidió a los oaxaqueños a disfrutar de las vacaciones con todas las medidas.

De la Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador del Estado Alejandro Murat Hinojosa, dio a conocer que el estado de Oaxaca cambiará a color amarillo en este semáforo epidemiológico, entre el 29 de marzo y 11 de abril, fecha de las vacaciones de la Semana Santa.

Sin embargo dijo que en cada municipio se deben de determinar las medidas a seguir con este cambio de color, ya que en algunos municipios se han presentado más casos que en otros.

Así mismo llamó a los oaxaqueños a disfrutar de estas vacaciones de Semana Santa, con todas las medidas como son el lavado frecuente de manos, el uso del cubrebocas y salir van a salir que lo hagan en espacios abiertos y con la sana distancia, pero de preferencia pidió quedarse en casa.

Fue a mediados del mes de enero cuando Oaxaca regresó al color naranja de este semáforo epidemiológico en el que estuvo por cerca de 2 meses, ahora en plena semana santa, las autoridades deciden que el estado regrese al color amarillo, cuando actualmente suman ya 43 375 casos de covid confirmados, así como 3 0205 defunciones y 407 casos activos.

