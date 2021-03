Oaxaca cuenta con sus policías: Alejandro Murat

–Con la firma de una minuta de acuerdos, las y los policías regresaron a sus actividades de salvaguarda del patrimonio e integridad de la sociedad oaxaqueña

–Por instrucciones del gobernador Alejandro Murat se dio respuesta y atención al 100% del pliego petitorio de las y los elementos

-El Mandatario Estatal reiteró su compromiso para reunirse con los elementos de seguridad una vez al mes y escuchar sus inquietudes

Santa María Coyotepec, Oax. 27 de marzo de 2021. Como resultado de las mesas de diálogo establecidas en apego a la instrucción del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, este sábado se llevó a cabo la firma de una minuta de acuerdo con lo que las y los policías regresaron a sus actividades de salvaguarda del patrimonio e integridad de la sociedad oaxaqueña.

Desde el Cuartel General, el Mandatario Estatal reiteró su compromiso con las y los elementos de seguridad, para seguir construyendo y trabajando juntos en beneficio de Oaxaca. “Estoy convencido que los retos siempre deben ser oportunidades, y el Gobierno de Oaxaca les agradece y reconoce a sus elementos de seguridad, porque nos han dado la oportunidad de construir una ruta que responda a sus exigencias, no solo de ustedes, sino de sus familias“, afirmó.

Murat Hinojosa dio a conocer que luego de casi una semana de diálogo, los acuerdos alcanzados contribuirán al fortalecimiento de esta dependencia. “Hoy empieza una nueva etapa para la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, y quiero reiterarles que conmigo como Gobernador, siempre van a contar, porque somos un equipo”, dijo.

De esta manera, agregó que sostendrá encuentros con los elementos del orden, al menos una vez al mes, para escuchar sus inquietudes. “Como gobernador estaré aquí con una Comisión rotativa para escuchar de viva voz sus inquietudes y necesidades, para seguir planteando cómo fortalecer esta secretaría y sus necesidades”, aseveró.

Asimismo, anunció que como resultado de esta nueva etapa, a partir de abril se dará un bono de 80 mil pesos para el mejor policía del mes.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, Francisco García López y el secretario de Administración, Germán Espinosa Santibáñez, informaron que como resultado de la quinta mesa de diálogo, concluyó la etapa de evaluación realizada en un marco de respeto y civilidad, por lo que el paro laboral de los elementos terminó tras haberse firmado una minuta de acuerdos, dando cumplimiento al 100% del pliego petitorio.

En este sentido, los funcionarios informaron que se acordó que se acordó que el incremento de los haberes se encuentra sujeto al incremento salarial que se realice conforme al acuerdo que el Gobierno del Estado alcance con el sindicato de los Tres Poderes del Gobierno del Estado (STPEIDCEO), quienes cuentan con la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo.

Asimismo, se otorgó un aumento al pago del bono disciplinario de 250 a 300 pesos, y se pagará un bono COVID –por única ocasión- por la cantidad de 400 pesos a cada elemento.

Con respecto al pago del bono de alimentos diarios que se otorga de manera independiente al salario, el Gobierno del Estado propuso la cantidad de 55 pesos, lo que significa un 55% de aumento a este concepto, mismo que fue aceptado por la comisión de las y los policías. Cabe destacar que la media nacional de esta prestación es de 42 pesos.

En lo que corresponde al seguro de vida, se acordó contratar una nueva póliza para que se tenga un aumento en la indemnización, la cual asciende de 400 mil a 500 mil pesos por muerte accidental y de 200 a 250 mil pesos por muerte natural. De igual manera, los gastos funerarios incrementarán de 45 a 50 mil pesos.

En el tema de vivienda, se gestionará el beneficio de crédito hipotecario a través de la banca comercial con tasas preferenciales, mismo que será destinado para la construcción, adquisición, remodelación o ampliación, el cual será presentado en 30 días posteriores. Como parte de los acuerdos, el Gobierno del Estado otorgará un apoyo de 10 mil pesos a los primeros 300 créditos otorgados a los elementos.

También se acordó otorgar un nuevo bono por concepto del Día del Padre por la cantidad de 200 pesos.

En lo que corresponde al Seguro Social, les fue explicado que es el mismo que tienen todos los trabajadores y al ser derechohabientes cuentan con todos los servicios médicos, encausando cada particularidad con la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con el propósito de dar atención a las y los elementos de la corporación, se creará un área especializada para asesoría legal y administrativa, para coordinar la atención del Seguro Social y acompañamiento para el pago de la indemnización por parte de la aseguradora.

Respecto al pago de viáticos, la Secretaría se apegará al tabulador establecido por el Congreso del Estado. Dentro de los primero cuatros días se dará inicio al trámite de las CLC´s de viáticos ante la Secretaría de Finanzas.

Al finalizar la reunión, se pactó en levantar el paro de labores que mantenían las y los elementos en el cuartel de la Policía Estatal y regresar de manera habitual a sus actividades de seguridad, en beneficio de las y los oaxaqueños.



