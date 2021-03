Avance del 70% en rehabilitación integral de la avenida “Independencia”: Presidente Municipal

-Se concluirá en tiempo y forma, señala el munícipe de Tuxtepec.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec llevó a cabo la mañana de este sábado la supervisión en la obra de la rehabilitación integral de la avenida “Independencia”, al concluir el recorrido el Alcalde informó que se tiene un avance del 70% y que esta se concluirá en tiempo y forma de acuerdo a lo programado para su ejecución por las áreas de Agua Potable y Alcantarillado, Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Recordó que a esta obra se están destinando 6 millones de pesos provenientes del Presupuesto Participativo, ya que esta fue electa por los ciudadanos al hacer sus pagos por el concepto de predial, agua potable y alcantarillado y aseo público en el 2020.

Dijo que el objetivo es cambiar la imagen, transformar esta parte de la ciudad en un andador turístico para que los visitantes se llevan una buena impresión de la ciudad, los comerciantes tengan más ventas, para que las empresas vean que se tiene una buena infraestructura, que se cuenta con todos los servicios y se tienen todas las condiciones para que vengan a invertir a Tuxtepec.

En relación a los trabajos que se realizan por la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, se informó que estos tienen un progreso del 90%; culminaron con la introducción de la nueva tubería para el drenaje sanitario, agua potable y se colocaron todas las tomas y solo falta la introducción de 30 metros de tubería pluvial para terminar la parte que le corresponde a esta área del Ayuntamiento.

El alcalde mencionó que esta rehabilitación integral en la avenida “Independencia” entre las calles “Benito Juárez” e “Hidalgo” al terminarse al 100% además del nuevo sistema de agua potable y drenajes sanitario y pluvial contará con banquetas estampadas con concreto, bolardos, jardineras, velarías, bancas, portabicicletas, botes de basura, jardinería de paisaje, señalamientos y alumbrado público.

Por último, el Presidente Municipal afirmó que como Gobierno Municipal seguirán trabajando para que Tuxtepec siga creciendo.

