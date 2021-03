Se ha dado respuesta al 100% del pliego petitorio presentado por elementos de la policía estatal: Comisión de diálogo

Oaxaca, Oaxaca.- A través de un comunicado la comisión de diálogo del gobierno del estado de Oaxaca, dio a conocer el avance en la mesa de negociación con los elementos de la policía estatal que se mantienen en paro.

“Derivado de la tercera mesa de diálogo entre las comisiones del Gobierno del Estado y la Policía Estatal, se ha dado respuesta al 100% del pliego petitorio presentado.

El secretario general de Gobierno y el secretario de Administración informaron a la comisión de la Policía Estatal que con respecto al aumento del salario, este se otorgará al concluir la negociación con el sindicato de burócratas, como sucede cada año.

Con respecto al bono de alimentos diarios que se paga independiente al salario, se propuso la cantidad de 45 pesos, lo que significa un 30% de aumento.

Cabe señalar que la media nacional de esta prestación es de 42 pesos.

Sin embargo, sobre este punto la comisión de la Policía Estatal no está de acuerdo, ya que solicitan 300 pesos diarios por concepto de bono de alimentación, el cual se paga independiente al salario, pero este aumento resulta imposible por las restricciones presupuestarias.

En lo que respecta al seguro de vida, se contratará una nueva póliza para que se tenga un aumento en la indemnización, la cual asciende de 450 mil a 500 mil pesos por muerte accidental y de 200 mil a 250 mil pesos por muerte natural. Asimismo, los gastos funerarios incrementan de 40 a 50 mil pesos.

En lo que respecta al tema de vivienda, se está gestionando el beneficio de crédito hipotecario a través de la banca comercial con tasas preferenciales, mismo que será destinado para la construcción, adquisición, remodelación o ampliacion.

También se anunció que el Gobierno del Estado otorgará un apoyo de 10 mil pesos a los primeros 300 créditos aprobados.

Igualmente se propuso otorgar un bono por concepto del Día del Padre por la cantidad de 150 pesos, y el pago de un bono único por la cantidad de 800 pesos

En lo que corresponde al Seguro Social, personal de la delegación del IMSS Oaxaca acudió a la mesa de diálogo para explicar que el seguro social es el mismo que tienen todos los trabajadores y al ser derechohabientes cuentan con todos los servicios médicos.

En ese sentido, se propuso crear una área para asesoría legal y administrativa a todos los elementos de la Policía Estatal.

Al finalizar la reunión, se tomó el acuerdo de continuar con los planteamientos y recibir una contrapropuesta apegada a la ley y a la realidad económica del Estado por parte de la comisión de la Policía Estatal este viernes 26 de marzo.

El gobierno del Estado siempre privilegiará el diálogo para encontrar una solución pacífica a los planteamientos de la Policía Estatal, sin utilizar la fuerza ni represión”.

