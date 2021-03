Reporta Fiscalía de Oaxaca, desaparición múltiple de tres jóvenes Tuxtepecanos

-El pasado 23 de marzo, fue el último día que los vieron

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- La Fiscalía General de Oaxaca a través de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y no Localizadas (DNOL) reportó la desaparición de 3 jóvenes Tuxtepecanos, quienes fueron vistos por última vez el pasado 23 de marzo.

Los 3 jóvenes Jair Ortiz Ibáñez de 17 años, Francisco Ortiz Ruiz de 18 años, así como Víctor Ortiz Ibáñez de 23 años son primos y se dirigían hacia el boulevard “4 caminos” a cobrar por la venta de unos cerdos, decir de los datos proporcionados viajaban en un vehículo versa color azul.

La ficha de búsqueda de Jair Ortiz Ibáñez, señala que vestía una playera de color obscuro, pantalón de mezclilla de color azul y usaba sandalias. Es de complexión regular estatura de 1.80 aproximadamente frente amplia, cejas semi-pobladas, boca grande cabello chino y de color negro.

Francisco Ortiz Ruiz es de complexión delgada, estatura aproximada de 1.75 metros, frente regular, ojos chicos de iris color negro, nariz pequeña, boca mediana, cabello lacio y de color negro.

Víctor Ortiz Ibáñez, vestía una playera beige, bermuda de color crema y calza sandalias, es de complexión regular, estatura aproximada de 1.75 metros, cabello chino, corto y de color negro y barba cerrada.

En las fichas, la Fiscalía proporciona los números oficiales para quien tenga informes de la desaparición de estos jóvenes.

