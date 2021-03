Renuncia Rey Magaña a candidatura para la reelección en Valle Nacional

-Señala que por congruencia y principios, prefiere declinar en participar a su reelección para la presidencia municipal.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- El Presidente de Valle Nacional Rey Magaña García hace pública su renuncia a la candidatura de Morena para buscar la reelección a la Presidencia de ese municipio, del cual viene Gobernando desde el 2019.

Esta situación se originó luego de que el pasado lunes el Comité Estatal de Morena anunciará que el Edil Vallense había salido favorecido en las encuestas, poniéndolo como el aspirante con mayor votos registrados a su favor, superando a sus demás contendientes dentro del proceso interno de ese partido.

A través de este medio de comunicación, el edil informó que su decisión se debe a la congruencia y la ética, respetando los principios de su Partido en la cual había hecho el compromiso de trabajar los 3 años para su gente respondiendo a la confianza que el pueblo le había conferido.

Así mismo señaló que esta decisión, no tiene nada que ver con las manifestaciones realizadas en días pasados por un grupo minoritario de personas, ya que mencionó que la ideología del Partido se antepone ante todos, además de que en su momento le había comunicado a sus autoridades que no buscaría la reelección, por lo que reiteró que este viernes hizo oficial su renuncia ante el Comité Estatal de no participar en este proceso electoral, para darle paso a la motivación que existe entre otros aspirantes del mismo partido.

Dijo que es el Comité de Morena quien designará quien sería el mejor posicionado para ocupar este cargo y representar dignamente a Morena para que el proyecto de la Cuarta Transformación, siga adelante de Valle Nacional.

Por último, explicó que no se retira de la política y que estará presente para apoyar al candidato que designe el Partido, pues manifestó que la unidad debe prevalecer en el interior del partido para que se logre el objetivo.

Cabe mencionar que de los 49 presidentes municipales que decidieron buscar la reelección en Oaxaca, solamente fueron 3 los que lograron superar la encuesta, siendo Reynaldo Magaña uno de ellos, sin embargo dijo que prefiere darle paso a otro para que los principios se respeten en Morena.

