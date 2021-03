Queman fachada de sede de Morena en Trinidad de las Huertas

-Testigos mencionan que le echaron gasolina a las oficinas e hicieron pintas

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de personas desconocidas vandalizó lo que al parecer son unas oficinas alternas de Morena en Trinidad de las Huertas, al que le echaron gasolina para prenderle fuego y realizar pintas, esto de acuerdo a comentarios de algunos vecinos.

De acuerdos a datos no oficiales, un grupo de jóvenes llegaron en moto, echaron gasolina a la facahada del edificio y le prendieron fuego, también hicieron unas pintas en las que se lee “No a la imposición de candidatos”, luego de cometer estos actos, se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Este incidente se da a unas horas de que Morena defina a sus candidatos a las diputaciones locales y presidencias municipales, ya que este viernes vence el plazo del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), para el registro de las candidaturas.

