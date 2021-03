Llama Congreso a un pacto de civilidad frente a los comicios electorales en Oaxaca

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 26 de marzo de 2021.- La Diputación local solicitó a las autoridades administrativas y electorales de Oaxaca, convocar a la firma de un pacto de civilidad política en defensa de los principios democráticos y un proceso electoral libre de violencia política.

Mediante un exhorto se pidió al titular del Ejecutivo estatal, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), y al Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE), llamar a las y los aspirantes a abstenerse de realizar actos que peligren los principios rectores de estos comicios y para prevenir la violencia política.

Dicho pacto deberá ser un instrumento que evite, desde la etapa de las campañas políticas, actos de violencia política, especialmente contra las mujeres. Porque el debate político y la campaña, muchas veces trascienden del ámbito electoral y se trasladan a la vida privada y familiar, que derivan en agresiones personales, amenazas, violencia física, verbal, entre muchas otras irregularidades.

El Poder Legislativo consideró la necesidad de convocar públicamente a un pacto de civilidad política, en el que se deje de manifiesto que la vía del diálogo, la tolerancia y el respeto a la ley son los medios propicios que garantizan el derecho de mujeres y hombres para elegir a sus autoridades.

En este compromiso también deberán estar los partidos políticos, para que se conduzcan en el marco del respeto a la ley, y ajusten sus conductas y las de su militancia a los principios del Estado democrático.

Para la LXIV Legislatura, esta acción mandaría un mensaje claro a la ciudadanía para que participe en la jornada electoral, en labores de vigilancia y de denuncia de las irregularidades en que incurran las y los actores que participan en estos comicios electorales.

