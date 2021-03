Laura Estrada llama a la unidad en Morena, tras designación de candidato para Tuxtepec

-La Diputada reconoció la designación de Irineo Molina y dijo que acata las disposiciones de su partido

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la designación de Irineo Molina como candidato de Morena a la Presidencia de Tuxtepec, la Diputada Laura Estrada Mauro llamó de nueva cuenta a la unidad dentro de su partido y dijo que acata las disposiciones del mismo pues conoce sus estatutos y las bases de la convocatoria.

La Diputada por Tuxtepec, posteó la noche de ayer en su cuenta de Facebook un mensaje en donde informaba a sus seguidores y a los ciudadanos de Tuxtepec, que el Delegado Nacional de su partido, Oscar Cantón Zetina les informó que el Diputado Federal Irineo Molina había sido designado candidato a la Presidencia de Tuxtepec.

Asimismo dijo acatar la disposicion de su partido y reiteró el llamado a la unidad que ya habia hecho dias antes previo a la designación del candidato.

Asimismo Laura estrada pidió a los morenistas “redoblar el trabajo codo a codo con nuestros conciudadanos y sobre todo a recordar que nuestros contrincantes son la injusticia, los desequilibrios socioeconómicos que aun persisten y que debemos combatir”.

Estrada Mauro quien también buscó ser designada candidata a Presidente Municipal por esta ciudad, dijo que “nos seguiremos encontrando, siempre con la dignidad por delante”, aunque no aclaró si contenderá por algún otro puesto de elección popular.

Hay que recordar que la noche de este jueves Morena designó como su candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec a Irineo Molina Espinoza, tras una intensa disputa interna sobre todo entre tres actores, Francisco Niño Hernández, Laura Estrada y el hoy virtual candidato.

