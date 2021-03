IEEPCO llama a participar como supervisores y capacitadores electorales

-La convocatoria cierra el próximo 29 de marzo.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidente del Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Zurisadai Yazmín Meza Tinoco, llamó a los ciudadanos a participar como supervisores y capacitadores asistentes electorales locales, ya que en próximos días cierra la convocatoria.

Estos ciudadanos serán los encargados de la identificación de la ubicación de las casillas, además de la como la colocación de información o de material electoral, así como el acompañamiento o asistencia a los funcionarios que integrarán las mesas directivas, además de que el día de las elecciones estarán al pendiente de cómo se desarrolla este proceso.

La convocatoria es en línea y una vez que presenten los requisitos reciben una plática de inducción y posteriormente se les aplica un examen y una entrevista, con la finalidad de conocer un poco más sobre quienes van a fungir y apoyar en estas elecciones.

Debido a que el proceso de inscripción es en línea se desconoce cuántos son los ciudadanos que se han inscrito para participar.

La convocatoria cierra el próximo 29 de marzo, por lo que invitó a los ciudadanos a participar en estas actividades electorales, y con estos seguir de cerca las elecciones.

