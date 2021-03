Dirigente de Coparmex en Tuxtepec, felicita a Irineo Molina por su designación

-El empresario y ex aspirante a la presidencia de Tuxtepec lo hizo en sus redes sociales.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- El dirigente de Coparmex en Tuxtepec, Rodrigo Bravo Guzmán, felicitó públicamente al recién designado candidato de Morena a la Presidencia Municipal de esta ciudad Irineo Molina.

Bravo Guzmán quien hace algunos años también busco ser candidato a la presidencia por el PRD le deseó suerte al recién nombrado candidato, tras una intensa contienda interna en las filas de Morena.

Rodrigo Bravo es un empresario tuxtepecano que representa a la Coparmex en esta ciudad y que incursionó en la política hace algunos años, para después dedicarse de nueva cuenta a la vida empresarial.

Comentarios

