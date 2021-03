Dirigencia municipal de Morena en Oaxaca de Juárez manifiesta respaldo a Francisco Martínez Neri

–Hicieron un llamado a la unidad a los aspirantes que no lograron la candidatura y también a la militancia

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Comité Directivo Municipal de Morena en Oaxaca de Juárez, manifestaron su reslado hacia a candidatura de Francisco Martínez Neri a la presidencia municipal de la capital oaxaqueña, el anuncio lo hicieron en el zócalo capitalino.

La directiva municipal de Morena también hizo un llamado a la unidad, a cerrar filar a los demás aspirantes quienes no lograron llegar a la candidatura, con el objetivo de que la cuarta transformación llegue a la capital oaxaqueña, para ello mencionó que la ciudadanía debe ser la protagonista del cambio verdadero.

Señalaron que al cerrar filas no se permitirá que el regimen estatal tenga oportunidad de ganar la elección en la capital oaxaqueña, por ello reiteró el llamado de unidad y respaldo a la militancia y a quienes simpatizan con Morena en la ciudad capital.

Cabe recordar que en días pasados el comité estatal de Morena dio a conocer que el ganador de la encuesta para ser el candidato a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez fue el ex rector de la UABJO y Diputado Federal Francisco Martínez Neri, hasta el momento el único que ha manifestado su respaldo ha sido el actual edil Oswaldo García Jarquín.

