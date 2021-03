Continúa Frente Popular 14 de junio con protestas en Oaxaca, ahora marcharon y bloquearon cruceros de la capital

-Exigen una mesa de diálogo con la SEGEGO y la FGEO, así como la devolución de la mercancía que decomisaron las autoridades en el desalojo.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Frente Popular 14 de junio continúan con su jornada de protesta, ahora bloquearon la avenida Eduardo Mata a la altura del crucero de cinco señores y del parque de amor, para exigir una mesa de diálogo con la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) y con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Denunciaron que el titular de la SEGEGO Francisco Javier García López no los ha querido atender, a pesar de que en varias ocasiones han solicitado una reunión con él y de las acciones que han emprendido durante los últimos días, incluso dijeron que han ido a ciudad judicial, se han manifestado en el zócalo capitalino y hasta el momento no han sido atendidos.

Cabe recordar que el pasado 23 de marzo integrantes de la organización instalaron varios puestos ambulantes en el zócalo capitalino, como una manera de protesta y pedir espacios para que los comerciante puedan vender sus productos, la madrugada del 24 estos puestos fueron retirados por parte de inspectores y policías municipales de Oaxaca de Juárez.

En ese sentido uno de los representantes comentó que la organización está divida en sectores para las movilizaciones y que les informaron del desalojo, en el que supuestamente los inspectores se quedaron con mercancía por lo que piden que se las devuelvan, otra de sus exigencias es la liberación de los presos políticos y que haya un juicio apegado a las leyes.

Los puntos que tienen bloqueados son el crucero de 5 señores, el parque del amor a la altura de la colonia Alemán, la avenida Universidad a la altura de la Rectoría y el crucero de la calle Colón y Fiallo en el centro histórico de la capital, por lo que se pide a los automovilistas tomar vías alternas.

