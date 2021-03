Confirman los SSO 83 casos nuevos de COVID-19 en 32 municipios

-La red médica se encuentra al 29.8% de ocupación; se reportan 361 casos activos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de marzo de 2021.- Con 11 decesos reportados al cierre de este 25 de marzo, Oaxaca acumuló 3 mil 202 fallecimientos de manera acumulada a causa de virus SARS-CoV-2, así lo informaron los Servicio de Salud de Oaxaca (SSO).

Durante el avance de la pandemia, la asistente de la dirección de Regulación y Fomento Sanitario de la dependencia, Adriana Cecilia Aguilar Ruiz, indicó que Valles Centrales es la zona donde se tiene el mayor número de muertes con mil 692, cifra que representa el 52.8%; seguido del Istmo con 520 (16.2%), Tuxtepec con 333 (10.3%), Mixteca 304 (9.4%), Costa 217 (6.7%) y Sierra 136 (4.2%).

Especificó que la hipertensión arterial estaba presente en el 40.8% de las personas que lamentablemente fallecieron a causa del coronavirus, el 35.9% la diabetes mellitus y el 21.7% la obesidad.

De igual forma recalcó que este jueves se confirmaron 83 contagios más, para un acumulado de 43 mil 276 positivos, con la mayor incidencia en las personas de 25 a 44 años de edad, con 19 mil 344 casos, cifra que representa el 44.6% de los casos confirmados a la fecha.

La funcionaria subrayó que durante la última jornada se identificaron 361 casos activos, es decir, aquellas personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días, y quienes pueden transmitir la infección viral, así como 39 mil 713 pacientes recuperados.

Precisó que este viernes se reportaron 32 ayuntamientos con casos nuevos, dentro de los que destacan: Oaxaca de Juárez con 27, Santa Cruz Xoxocotlán con 10 y Santa Lucía de Camino con cuatro, así como Cuilápam de Guerrero, Santa María Coyotepec y Zimatlán de Álvarez con tres cada uno; el resto dos y uno.

Conforme al conteo local de positivos acumulados según la ubicación geográfica, dijo que Valles Centrales reporta 29 mil 660 casos, Istmo tres mil 576, Tuxtepec dos mil 749, Costa dos mil 124, Mixteca tres mil 651 y Sierra mil 516.

Asimismo, mencionó que la red hospitalaria se encuentra al 29.8% de ocupación de camas para pacientes que presentan alguna complicación, seis nosocomios se encuentra al 100% de su capacidad, y 23 pacientes fueron hospitalizados, por lo que hay 427 camas disponibles de un total de 608.

Finalmente, Aguilar Ruiz llamó a la participación responsable de la sociedad, y es que recordó que Oaxaca se encuentra en semáforo naranja, por lo cual es importante permanecer en casa si es posible, usar cubrebocas adecuadamente, y mantener la sana distancia, con el objetivo de reducir la incidencia de contagios y defunciones a causa del virus.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario