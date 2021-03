CONANP, sin reporte de incendios en áreas naturales de la región

FOTO: Ilustrativa

-Ya están realizando capacitaciones especialmente en las zonas que podrían presentar un peligro

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Para evitar incendios forestales en esta temporada de calor, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), ya está realizando capacitaciones con los responsables de las distintas Áreas Destinadas Voluntariamente para la Conservación (ADVC), principalmente aquellas con mayor riesgo de incendios, sin embargo hasta el momento no tienen reportes de incendio.

El Titular de la CONANP en la región de la Darinel Díaz Barrios informó que a través de un análisis que hicieron han constatado que algunas zonas de mayor riesgo están en Chiltepec, Jocotepec, y en Usila, en donde hubo un connato de incendio en el 2019.

Estas zonas sonde riesgo debido al tipo de vegetación que tienen, por lo tanto es en estos municipios, en donde en coordinan con las autoridades de los tres niveles de gobierno para impartir estas capacitaciones, y evitar que haya incendios forestales.

En lo que fue del 2020, dijo el funcionario, no se reportaron incendios, y en lo que va de este 2021 no se tienen reportes de ningún incendio en las 29 Áreas que se tienen en la zona, además de que esperan que se mantengan así.

Las capacitaciones las imparten en el primer trimestre del año.

