Buscará Martin García reelección en Chiltepec con RSP, tras haberse registrado de última hora

-Esta decisión se derivó después de no haber sido tomado en cuenta por el CEN de Morena, por la cual había llegado al poder en el 2018.

Alex Morales

San José Chiltepec, Oaxaca.- El profesor Martin García Hernández de última hora logró meterse a la pelea para participar en este proceso electoral con miras a su reelección a la presidencia de San José Chiltepec, esto luego de registrarse pero ahora por el Partido de Redes Sociales Progresistas (RSP).

El actual edil quien llegará al poder por el partido de Morena, dijo haber aceptado la propuesta de RSP, luego de haber quedado fuera de las decisiones del Comité Estatal del Partido Morenista, sin embargo a través de su cuenta en las redes sociales explicó que en Chiltepec el proyecto se debe seguir firme hacia adelante por lo que los convocó a la unidad para seguir en la ruta correcta.

Su postulacion había sido incierta hasta este jueves, ya que hasta ese momento se desconocía si el todavía presidente municipal de Chiltepec iría a participar en esta contienda, por lo que fue una sorpresa para todo el municipio de que este viernes alrededor de la 1 de la mañana, presentará su registro por este partido, para buscar reelegirse y seguir trabajando a favor del pueblo Chiltepecano.

Por otro lado todo parece indicar que el abanderado de Morena en ese municipio será Efraín Castellano, actual agente de policía de la comunidad de Pueblo Viejo quien fue designado de manera directa por el Comité Ejecutivo Nacional considerándolo como la mejor propuesta para que Morena siga Gobernando en ese municipio Cuenqueño.

