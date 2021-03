Tensión en Usila, pobladores denunciaron que policía municipal realizó disparos en bloqueo

-El bloqueo inició a temprana hora a la altura de Arroyo Tambor y minutos después de los disparos se liberó la vialidad



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Habitantes de San Felipe Usila que mantenían un bloqueo desde la mañana de este viernes en ese municipio de la Cuenca fueron amedrentados por la Policía Municipal, que llegó al bloqueo y realizó disparos al aire, denunció la población a este medio.



Los manifestantes, de la agencia de Arroyo Tambor cerraron el paso en el paraje El Andariego para denunciar incumplimiento de obras por parte del presidente municipal, Filemón Bernardo Hernández.



Los pobladores exigen la construcción de una agencia municipal en esta comunidad, misma que se solicitó tiempo atrás, la cual supuestamente se efectuaría, pero a menos de un año de terminar el trienio no se ven avances en el proyecto.



Los ciudadanos aseguraron que en el bloqueo participan personas afines al candidato de MORENA Juan De Dios Jacinto, sin embargo, al paso de las horas, otro grupo afín al Presidente emanado del PUP, así como elementos de la policía municipal intentaron retirarlos, lo que provocó que la situación se tensara y también se registra un conato de bronca.



Por esta situación, solicitaron la intervención de las autoridades estatales para evitar futuros daños.

