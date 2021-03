Se vislumbra conflicto entre comunidades por Hierve el Agua

-Autoridades de San Isidro Roaguía, dijeron estar dispuestos a defender el destino turístico.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de que se dio a conocer el cierre definitivo de “Hierve el Agua” por parte de autoridades comunales de San Lorenzo Albarradas, habitantes de la agencia de San Isidro Roaguía levantaron la voz para exigir la intervención del Gobierno del Estado para solucionar este conflicto, debido a que el centro se ubica en esa comunidad.

Autoridades y habitantes de San Isidro Roaguía dijeron estar dispuestos a defender el destino turístico, el cual señalan les corresponde por estar dentro del territorio de la comunidad, el agente de policía Marcos Martínez Grijalba pide la intervención del gobierno para evitar un derramamiento de sangres como los que se han dado en otros años.

Señaló que lo que motivó a las autoridades de San Lorenzo Albarradas a tomar esa decisión, es que la Sala Indígena del Tribunal Superior de Justicia ordenó al municipio entregar los recursos de las participaciones económicas a la agencia de San Isidro Roaguía, pues desde el 2017 no se les entregan dichos recursos.

Cabe recordar que “Hierve el Agua” se encuentra cerrado desde hace un año por motivo de la pandemia por Covid, además la autoridad comunal menciona que la comunidad decidió cerrar el lugar a pesar de que con esto se dejan de recibir ingresos por el turismo que llega a este emblemático lugar de los valles centrales.

