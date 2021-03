Se registra Javier Chávez como candidato de MC a la Presidencia de Oaxaca de Juárez

-Hizo un llamado a la población para reconstruir a la capital del estado.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este jueves Javier Chávez se registró como candidato a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez por Movimiento Ciudadano (MC), en su mensaje dijo que lo acompañan ciudadanas y ciudadanos preocupados por lo que está sucediendo en la capital y cuyo afán es el de rescatar la ciudad.

Señaló que no es justo que lleguen los mismos de siempre que han saqueado a la ciudad, que se han aprovechado de la voluntad de la ciudadanía, dijo que Oaxaca de Juárez es una ciudad muy hermosa y con muchos contrastes, pues en varias agencias y colonias existen muchas carencias, por ello indicó que es indignante la forma en que han gobernado a la capital.

Javier Chávez dijo que esta es la primera ocasión que participa en la política y que decidió registrarse como candidato ante la impotencia de ver que hay personas que quieren lucrar con las carencias y la pobreza de la gente, misma que afirmó ellos han construido, por ello informó que en los próximos días iniciará una lucha en contra de los caciques de siempre.

Señaló que en caso de ganar la elección, su gobierno le regresará la dignidad y la grandeza a la capital oaxaqueña, a su pueblo y a su gente, agregó que siempre hablará con la verdad, que no hará promesas que no pueda cumplir, que será un presidente que camine de la mano con las vecinas y vecinos de las colonias y agencias.

