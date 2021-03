Permanecerán cerrados centros recreativos en Tuxtepec durante Semana Santa: Protección Civil Municipal

-Se requieren esfuerzos adicionales de la población para evitar más contagios y muertes por Covid-19.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Para evitar más contagios y decesos por Covid-19, durante las dos semanas del periodo vacacional de Semana Santa permanecerán cerrados todos los ríos, balnearios y centros recreativos acuáticos (albercas) en el municipio de Tuxtepec, así lo dio a conocer el Director de Protección Civil Municipal, Giovanni Aquino Colón.

Dijo que esta instrucción del Presidente Municipal de Tuxtepec en la lucha contra el SARS-CoV-2 obedece a que el municipio se rige de acuerdo al color del Semáforo Epidemiológico en el que se encuentre el estado de Oaxaca y que, durante esta semana está en color naranja, es decir de riesgo alto de contagio del nuevo coronavirus, además de que se apega a las indicaciones emitidas por la Secretaría de Salud.

Ante esta situación, el Gobierno de Tuxtepec exhorta a residentes y visitantes evitar concentrarse en estos lugares.

El Jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tuxtepec, indicó que las medidas adoptadas por la población hasta el momento no han sido suficientes para contener el número de contagios y pérdida de vidas humanas por el nuevo coronavirus, por lo tanto es necesario tomar medidas extraordinarias.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario