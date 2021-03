Irineo Molina gana la encuesta, es candidato en Tuxtepec

-El Diputado Federal será el candidato de MORENA a la Presidencia Municipal de Tuxtepec

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Diputado Federal Irineo Molina Espinoza ganó la encuesta de Morena para definir el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, y es el virtual candidato de ese partido según informó el propio Comité Estatal de ese partido y a través de una transmisión en vivo que realizó en sus redes sociales la noche de este jueves.

Tras una intensa competencia interna que se desató esta semana para definir quien sería el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, finalmente la noche de este jueves Morena informó que fue Irineo Molina quien ganó la contienda interna.

En el camino quedan la diputada local Laura Estrada Mauro, Francisco Niño Hernández y Eduardo Ximenez, quienes fueron los otros tres aspirantes que fueron encuestados entre martes y miercoles via telefónica para definir la contienda interna.

Hay que recordar que el pasado lunes se informó que Morena haría la encuesta interna entre martes y miércoles para definir quien de los 4 aspirantes sería el candidato a Presidente Municipal y esta noche se oficializó que es Irineo Molina Espinoza.

El municipio de Tuxtepec era de los únicos municipios grandes del estado que no habia definido Morena su candidato y había causado mucha expectativa entre la población conocer al abanderado de Morena.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario