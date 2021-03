El diseñador Avelino Roque realizará pasarela de moda con más de 50 vestuarios

-El evento del tuxtepecano será a beneficio para reunir fondos para su participación en Miss Universo 2020

David Higareda

El diseñador tuxtepecano Avelino Roque, realizará este viernes 26 de marzo, una pasarela de moda a beneficio para su participación en Miss Universo 2020.

Cabe mencionar que Avelino ganó en el 2020 el premio a mejor traje regional estilizado en el certamen de belleza femenino Mexicana Universal a cargo de Lupita Jones.

El diseño con el que ganó fue “El Alebrije” que portó la oaxaqueña Ángeles Castro y que ahora lo veremos en Andrea Meza que representará a México en Miss Universo 2020 y se realizará en el mes de mayo en Estados Unidos.

Comentó que el evento nació con el objetivo de mostrar sus diseños y que vean que no solo elabora trajes de reinas o carnavales, si no también vestidos y accesorios para toda ocasión.

En la pasarela a beneficio para reunir fondos, se contará con la participación de más de 30 jóvenes de la ciudad de Tuxtepec Oaxaca y 2 de Tres Valles Veracruz. Además se mostrarán mas de 50 vestuarios realizados por Avelino.

Dentro de las sorpresas se tienen los shows intermedios del Ballet Sprint de la Profesora Paty Rentería, videos del proceso del vestuario del “Alebrije, entre muchas cosas más.

El tuxtepecano cuenta con el respaldo de varios patrocinadores y marcas de la región que estarán presentes en el evento, donde se contará con todos los protocolos de sanidad, ya que como punto importante será en un espacio al aire libre y los lugares estarán separados.

En cuanto al traje estilizado que portará la mexicana en miss universo 2020, ya esta listo y en próximos días se lo llevarán a México, para afinar detalles y la organización de Lupita Jones ha estado al pendiente de todo para poder traerse el primer lugar

Su equipo de trabajo entre familiares y amigos han sido de gran apoyo para lograr su sueño, donde será el primer diseñador tuxtepecano en estar en el certamen de belleza femenino mas importante a nivel mundial.

El costo del boleto para la pasarela es de 150 pesos y lo pueden adquirir a través de las redes sociales de Avelino Roque Osorio o al número 2871460673. La invitación es para este viernes 26 de marzo a las 5:00pm en el Jardín del Salón Premier en Tuxtepec Oaxaca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario