Edil de Jalapa de Díaz Jesús García, va con el PRI para una reelección municipal

-Jesús García, quien gobierna por Morena actualmente, se enfrentará en la contienda por la presidencia con Fernanda Barbosa, la viuda de su hermano fallecido, Arturo García.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) oficializó el registró de Jesús García Velásquez como candidato a la presidencia municipal de Jalapa de Díaz, en este región de la Cuenca.

García Velásquez es el actual edil de Jalapa de Díaz, gobierno emanado por el partido Morena, pero quien tomó el cargo tras el asesinato de su hermano en diciembre de 2019, pues era el suplente.

Con esta definición, García Velásquez se enfrentará en la contienda local con la viuda de su hermano, Fernanda Barbosa, quien es la candidata por el partido Morena.

Tras la muerte de Arturo García, Fernanda Barbosa retomó el trabajo que construyó con su esposo en las comunidades junto a Jesús García, rumbo al proceso electoral de este año.

El registro de Jesús Ernesto García se oficializó la tarde-noche de este miércoles cuando el dirigente estatal Eduardo Rojas, avaló la postulación de Jesús García.

Cabe hacer mención que, en los últimos dos periodos municipales este municipio ha sido gobernado por MORENA, proyecto que encabezó Arturo García, quien logró la reelección en el proceso de 2018.

