Continúa movilización del SITSS en Oaxaca, exigen pago de salarios

-Señalan que desde enero no cobran su salario, responsabilizan a Murat y a Márquez Heine de la situación.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Sector Salud (SITSS), continúan con jornada de protesta para exigir que se les paguen los salarios que están pendientes desde el mes de enero, por ello desde hace varios días tienen tomadas varias sedes de los Servicios de Salud de Oaxaca.

La Psicóloga Hospital Comunitario de Valle Nacional Fabiola Hernández, comentó que son alrededor de 350 trabajadores los que están en esta situación, en esta manifestación también participan trabajadores del programa de atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social, conocido como “U013”.

Señaló que esta movilización es representativa, ya que el personal que atiende en las comunidades continúan laborando para no desatender a la población que vive en localidades catalogadas como de alta y muy alta marginación, dijo que a pesar de esto no se explican porqué no les han pagado por sus servicios.

Fabiola Hernández comentó que hasta el momento no ha habido ningún tipo de acercamiento por parte de los Servicios de Salud del Estado o del Gobierno Estatal para atender sus demandas y se pueda iniciar con el pago de sus salarios, ante la negativa dijo que tienen contemplado quedarse el tiempo que sea necesario como medida de presión.

Finalmente dijo que esta movilización no se llevaría a cabo y no se estaría desatendiendo a la población si sus pagos se estuvieran haciendo en tiempo y forma, por ello responsabilizan al Gobernador Alejandro Murat y al Secretario de Salud Juan Carlos Márquez Heine de esta situación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario