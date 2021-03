Contabiliza instituto de la Mujer en Tuxtepec, 15 medidas de protección

-Éstas son para garantizar la seguridad de las mujeres que en algún momento han sido víctimas de violencia.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del Día Naranja, la Directora del Instituto Municipal de la Mujer Aidé García Flores señaló que de lo que va este 2021 tienen alrededor de 15 medidas de protección, con la finalidad de garantizar la seguridad a las mujeres que en su momento pidieron asesorías a este instituto.

Explicó que con estas medidas de protección garantizan la seguridad a las mujeres, ya que se le “lee la cartilla” a los agresores y en donde se les dan las recomendaciones que deben de seguir “esas medidas consisten en darle seguridad a las mujeres, porque ya denunciaste y corres el riesgo porque tienes miedo a represalias, conesa medidad ellas están seguras”, agregó

Dijo que hasta el momento han brindado alrededor de 60 asesorías pero no todas están enfocadas en agresiones hacia mujeres si no en otros aspectos que no tienen nada que ver, sin embargo también las atienden, y en caso de ser algun caso de violencia recopilan todos los elemebntos necesarios para que la muejr, en caso de que lo decida interponga una denuncia ante las instancias correspondientes.

Además de las asesorías juridicas, también brindan asesorías psicologicas, para las mujeres que lo requieran ya que no todas deciden continuar con estos procesos contra su agresor.

La Directora del Instituto, agregó que cuando una mujer llama al momento de ser víctima de violencia, las llamadas se pasan directamente al C2 o bien a la comandancia municipal para atender estas agresiones, posteriormente el instituto las apoya con las asesorías y se coordina con las diversas áreas para evitar que estas agresiones sigan.

